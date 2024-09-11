Подмосковная компания «Тамаки» завоевывает сетевой ритейл Турции
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
За четыре дня на международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки WorldFood Istanbul 2024 компания «Тамаки» из Подмосковья установила надежные деловые контакты с 50 дистрибьюторами, а также провели две встречи с крупнейшими торговыми сетями Турции — Migros и BIM. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Соусы под брендом Tamaki, которые компания производит на собственном заводе в Лыткарино, вошли в экспозицию Made in Russia, созданную благодаря Российского экспортного центра (РЭЦ).
«Это выставочное мероприятие, как и все международные выставки, участниками которых мы становились, „Тамаки“ использует как эффективную площадку для поиска партнеров за рубежом, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций. Так, помимо переговоров с представителями турецкого сетевого ритейла, мы также пообщались с потенциальными клиентами из Иордании и Йемена, которые проявили высокий интерес к нашему соусу „Сырный Tamaki“, — рассказал управляющий партнер компании Андрей Белянин.
Помимо производителя из Лыткарино участниками выставки стала подмосковная компания «Мираторг», выпускающая продукцию из мяса, кондитерская фабрика «Волшебница», производитель упаковки для молочных продуктов «Молопак» и другие.