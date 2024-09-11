Подмосковная компания «Тамаки» завоевывает сетевой ритейл Турции

«Это выставочное мероприятие, как и все международные выставки, участниками которых мы становились, „Тамаки“ использует как эффективную площадку для поиска партнеров за рубежом, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций. Так, помимо переговоров с представителями турецкого сетевого ритейла, мы также пообщались с потенциальными клиентами из Иордании и Йемена, которые проявили высокий интерес к нашему соусу „Сырный Tamaki“, — рассказал управляющий партнер компании Андрей Белянин.