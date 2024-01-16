Подмосковная компания увеличит выпуск кабельных жгутов для автомобилей и бытовой техники

Компания «Арисмо инжиниринг» завершает реконструкцию предприятия по производству соединительных жгутов и кабельных сборок в Солнечногорском городском округе.

Как отметила заместитель председателя правительства Московской области — региональный министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в проект составил более 80 миллионов рублей. После реконструкции объем выпускаемой продукции увеличится на 25 процентов. На предприятии дополнительно создадут еще 20 рабочих мест.

Продукция компании, которая успешно работает 12 лет, применяется практически везде, где используются провода — от сельскохозяйственных комбайнов и автомобилей до бытовой техники.