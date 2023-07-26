Подмосковная компания за последние три года смогла почти вдвое увеличить объемы экспорта

Компания «Европродукт», являющаяся резидентом индустриального парка «Лыткарино», при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области смогла почти вдвое увеличить объемы экспорта. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что компания выпускает продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki. Сегодня в числе внешнеэкономических партнеров компании 16 стран. Совсем недавно новым экспортным рынком для нее стала Сербия. В настоящий момент на долю экспорта приходится порядка 11% от общего объема продаж компании.

В этом году в рамках коллективного стенда предприятий Московской области компания стала участником выставки Gulfood 2023. При содействии Фонда поддержки ВЭД она также планирует принять участие в выставке CNR Food Istanbul Expo 2023. Кроме того, компания воспользовалась рядом услуг Российского экспортного центра.

«Выход на международный рынок — это мотивация. Знать, что продукты компании интересны и востребованы по всему миру и соответствуют главным трендам — это невероятный стимул для дальнейшего развития!», — подчеркнул владелец ГК «Тамаки» Андрей Белянин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность развития импортозамещения в Подмосковье.