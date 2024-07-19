Подмосковная компания запустила производство электропроводящих лент для спецодежды

Компания «Энергоконтракт» наладила в Люберцах выпуск промышленных партий электропроводящих лент для спецодежды с защитой от поражения электрическим током наведенного напряжения и электрополей промышленной частоты. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В первый год планируется выпуск более ста тысяч метров ленты, которая применяется для изготовления однослойного экранирующего комплекта Эп-1 «Энерго-Фарадей» S, шунтирующего и экранирующего комплекта Эп-4(0) «Энерго-Тесла» S, а также его противоклещевой версии и модификации SMART. Ежегодно спецодежду этих линеек используют более десяти тысяч сотрудников транспортной и электросетевых отраслей.

Примечательно, что освоение лентоткацкой технологии и локализация производства на своей площадке увеличивает потенциал компании. Кроме того, развивая и модернизируя предприятие, а также расширяя линейку своей продукции, «Энергоконтракт» уже не первый год успешно решает вопросы импортозамещения.