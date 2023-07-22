Подмосковная кондитерская фабрика расширяет производство

Экономика

Фото: [Галина Добрынина]

Уже этой осенью кондитерская фабрика АО «Би-энд-Би (B&B)» из подмосковного Подольска начнет выпускать круглые драже, шоколадные яйца и шоколадные конфеты с разнообразной начинкой. Об этом сообщил исполнительный директор кондитерской фабрики Максим Кульчиев.

«На производстве готовят к запуску автоматизированную линию Macintyre для производства драже в какао-порошке. Это будут разнообразные пралиновые глазированные изделия. Для нового продукта разрабатывают дизайн этикетки. На новую производственную линию планируем набрать еще примерно 25 человек», — отметил Кульчиев.

На сегодняшний день Фабрика предлагает более 200 шоколадных, желейных, пралиновых и сбивных кондитерских изделий. Регулярно появляется новая продукция. Экспериментируют также с упаковкой и дизайном продукции. На сегодняшний день данная фабрика включена в перечень системообразующих организаций Московской области. На ней трудятся более 300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье продолжит оказывать бизнесу всестороннюю поддержку вне зависимости от внешних факторов.

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