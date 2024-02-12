Подмосковная пекарня запустила новую линейку продукции благодаря региональным мерам поддержки

Подмосковная пекарня по производству хлебобулочных изделий, работающая на территории Химок, благодаря региональным мерам поддержки модернизировала производство и запустила линейку кондитерских изделий.

Так, в 2022 году компания получила субсидию по франшизе, спустя еще год — на модернизацию оборудования. Были закуплены печи, миксер, холодильная витрина и столы, что позволило запустить линию кондитерских изделий, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В текущем году предприятие намерено получить статус социального, а также принять участие в конкурсе на соответствующие грант и субсидию. Кроме того, компания планирует наладить поставки своих изделий в кафе и рестораны.

В настоящее время предприятие выпускает свыше трех тонн продукции в месяц. На производстве используются только натуральные и свежие продукты, все рецепты разрабатываются штатными технологами.

Напомним, поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки бизнеса.