Подмосковная продукция будет презентована на многих международных выставках

Подмосковные производители в 2024 году смогут принять участие в 20 международных выставках в России и за рубежом.

Как отмечают в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, выставки пройдут в России, Китае, странах СНГ, ОАЭ, Кении и Иране. Экспортерам активно помогает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Отметим, ассортимент продукции подмосковных предприятий очень обширен.

Уже на следующей неделе в Москве пройдет международная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA. Ознакомиться с полным перечнем выставок и подать заявку на участие можно на сайте Фонда.