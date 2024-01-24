Подмосковное ковровое предприятие выходит на рынки Азии и Ближнего Востока

Большую поддержку бизнесу оказывает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Если изначально «БелКа» ориентировалась на российских покупателей то сейчас уже каждый десятый ковер находит своего покупателя на азиатских рынках.

Предприятие в Дмитрове — один из лидеров в России по производству ковров и ковровых изделий. Здесь делают как синтетические изделия, так и шерстяные. В планах у руководства фабрики наладить сбыт своей продукции по всей широкой торговой сети турецких дистрибьютеров.