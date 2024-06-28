Подмосковное предприятие «Гжель» наращивает поставки продукции на зарубежные рынки

К 2026 году Объединение «Гжель», расположенное в Раменском городском округе. планирует выпустить от 130 до 140 тыс. изделий для поставок на китайский рынок, общая сумма продаж по этим изделиям может превысить 200 млн рублей. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Известно, что предприятие также планирует наращивать присутствие на китайском рынке за счет развития онлайн-продаж. В ближайшее время продукция компании станет доступна в шоуруме платформы КИФА в Шэньяне (провинция Ляонин), где оптовые покупатели из Китая смогут заказать продукцию российских производителей.

В настоящее время компания работает над созданием ассортимента продукции специально для китайского ранка. Большой популярностью в Китае пользуются изделия, декорированные не только традиционной для Гжели кобальтовой росписью, но также золотом, поэтому предприятие планирует расширять ассортимент продукции с использованием золотого декора.