Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами

Сегодня состоялось подписание соглашения о породненных отношениях городского округа Ступино Московской области и нового района Западного побережья Циндао китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Данное соглашение заключили на пять лет. Округа будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, а также предполагается обмен специалистами.

Стоит отметить, что за последние десять лет в российско-китайских отношениях наступила новая эпоха. Так, товарооборот двух стран почти удвоился и составил за 2022 год около 180 миллиардов долларов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.