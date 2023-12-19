Подмосковной компании удалось на 30 процентов повысить производительность на одном из участков

Производитель балок и муфт «ЭкоСтройПроект» из Волоколамска подвел итоги реализации национального проекта «Производительность труда». Так, удалось увеличить выработку муфт для соединения арматуры на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Напоминаем, что для участия в нацпроекте был выбран поток производства муфт для соединения арматуры. Подобный выбор обусловлен тем, что данная продукция является востребованной и занимает большой процент в портфеле заказов компании.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области провели диагностику производственного потока, выявили основные потери и реализовали план мероприятий для их устранения.

Отмечается, что внедрение бережливого производства привело к сокращению времени протекания процесса на 41%, снижению объема незавершенного производства на 36% и повышению выработки персонала в потоке на 30%.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Беларусь является ключевым партнером Подмосковья по импорту и товарообороту в целом.