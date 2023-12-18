Андрей Воробьев: Беларусь — наш ключевой партнер по импорту и товарообороту в целом
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков обсудили перспективы сотрудничества.
«Мы здесь сегодня, чтобы еще раз обсудить какие-то адресные программы. У нас нет ни «шлагбаумов», ни каких-либо препятствий для дальнейшего сотрудничества. Лучше всего партнерство в экономике подтверждается цифрами. Динамика хорошая, важно, чтобы через годы мы встретились и смогли бы вновь порадоваться цифрам», - сказал губернатор.
Он отметил, что крупные транспортные хабы в регионе позволяют обеспечивать экспорт, в том числе белорусским предприятиям.
Снопков отметил, что сотрудничество в последние годы развивается особенно активно. По его словам, это связано с мировыми процессами, а также переосмыслением возможностей сторон. Беларусь, сообщил он, готова к сотрудничеству в сфере поставок грузовой и коммунальной техники, продукции сельхозмашиностроения и оборудования, а также мусоровозов на базе МАЗ.
«В Московской области прекрасный инвестиционный климат. Знаю, что вы активно развиваете инфраструктуру индустриальных парков. Мы тоже с удовольствием поделимся своими наработками, своим опытом — какими механизмами и инструментариями руководствоваться для привлечения инвестиций», - сказал Снопков.
Он добавил, что большую роль играет рабочая группа по развитию координации сотрудничества.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили перспективы сотрудничества.