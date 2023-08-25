Подмосковные аграрные предприятия могут поучаствовать в конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Аграрные предприятия Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Он стартует 1 сентября, сообщили в Минсельхозпроде региона.

К участию приглашаются предприятия, которые трудоустраивают молодежь в различных сферах экономики. В Подмосковье аграрии принимают представителей молодежи на практику, создают программы наставничества и программы для аграрных специальностей в образовательных учреждениях.

«Конкурс – еще один способ масштабировать наш опыт, продемонстрировать, как наша молодежь обучается неотрывно от производства и в последующем получает рабочие места», - отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Заявки принимаются по восьми номинациям. Подать их можно до 2 октября на этом сайте. Подробная информация об условиях проведения конкурса представлена здесь.