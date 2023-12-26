Подмосковные фермеры получили по господдержке свыше 700 гектаров земли

В регионе по программе «Подмосковные 10 гектаров» в 2023 году предоставлено 23 земельных участка.

Общая площадь переданных земель составила свыше 700 гектаров, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области. Специальная программа направлена на создание льготных условий для получения КФХ земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В настоящее время она распространяется на 26 муниципалитетов региона, расположенных за пределами ЦКАД.

Как отмечает зампред правительства Московской области – региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, участок может быть использован для разведения мелкого и крупного рогатого скота, а также под овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство. В настоящее время прорабатываются варианты оптимизации, с целью сделать землю еще более доступной для каждого фермера.