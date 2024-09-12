Подмосковные компании могут принять участие в программе «Открытая промышленность»

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» (Санкт-Петербург) при поддержке министерства экономического развития РФ запускает образовательную программу «Открытая промышленность» для междисциплинарных региональных команд, сообщает пресс-служба организаторов.

Программа направлена на повышение престижа рабочих и технических профессий путем привлечения молодежи в отрасли промышленности, обеспечение технологического суверенитета на российских промышленных предприятиях посредством организации системы обмена опытом в различных отраслях промышленности, продвижение технологического потенциала российских производителей, в том числе на экспорт.

По итогам программы 300 сотрудников предприятий, туристических организаций и региональных администраций получат удостоверения о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Организация промышленного туризма».

Участие субъектов РФ в программе учитывается в рейтинге эффективности органов исполнительной власти в сфере промышленности Минпромторга России.

Для участия в программе членам междисциплинарной региональной команды необходимо пройти регистрацию на официальном информационном ресурсе по этой ссылке.