Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Белоруссию товары на 3,9 млрд рублей
Фото: [Мининвест МО]
Подмосковные компании при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона с 2020 года экспортировали в Белоруссию товары на 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Мининвесте области.
Отмечается, что за указанный период 111 подмосковных компаний заключили 148 экспортных контрактов.
Подмосковье поставляет в Белоруссию оборудование, одежду, продукты питания, пластмассы.
К примеру, компания «Тишьюпром» из Сергиева Посада реализовала два экспортных контракта на двадцать миллионов рублей с контрагентами из Белоруссии.