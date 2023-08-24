Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Белоруссию товары на 3,9 млрд рублей

Экономика

Фото: [Мининвест МО]

Подмосковные компании при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона с 2020 года экспортировали в Белоруссию товары на 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Мининвесте области.

Отмечается, что за указанный период 111 подмосковных компаний заключили 148 экспортных контрактов.

Подмосковье поставляет в Белоруссию оборудование, одежду, продукты питания, пластмассы.

К примеру, компания «Тишьюпром» из Сергиева Посада реализовала два экспортных контракта на двадцать миллионов рублей с контрагентами из Белоруссии.

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