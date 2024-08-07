Подмосковные предприятия могут повысить квалификацию в обучении бережливому производству

Порядка пятисот представителей предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» смогут пройти обучение по бережливому производству на VII Школе тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй». об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что ежегодная практическая конференция ФЦК пройдет в начале августа в Москве в отеле «Holiday Inn Sokolniki». так, эксперты ФЦК проведут более сорока мастер-классов и выступлений по бережливому производству.

Программа конференции ориентирована на практическое развитие тренерского мастерства и поможет участникам глубже понять тенденции в обучении бережливому производству и сформировать новые навыки, помогающие компаниям в развитии бизнеса.

Также в первый день работы «Школы» победители 3-го федерального конкурса «Тренер по бережливому производству „Применяй. Обучай. Совершенствуй“ в торжественной атмосфере получат заслуженные награды и поделятся с коллегами своим опытом в достижении целей.

Подать заявку на участие — на ИТ-платформе «Производительность.рф».