Подмосковные предприниматели могут принять участие в бесплатной программе обучения. Она разработана Московским областным филиалом РАНХиГС совместно с центром «Мой бизнес» региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В рамках программы с 4-го по 14-е сентября пройдут тренинги и вебинары, на которых расскажут об основах бизнес-планирования, проведении конкурентного анализа, разработке маркетинговой стратегии, способах привлечения инвестиций.

Первый модуль «Основы бизнес-планирования» пройдет 4-7 сентября, второй – «Контент на миллион, или учимся писать продающие тексты» – в период с 11-го по 14-е сентября.

После завершения программы участники получат сертификат установленного образца РАНХиГС. Авторам лучших проектов вручат призы и памятные подарки.

Подробная информация и регистрация доступны здесь. Интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 (495) 926-60-24 (доб. 1202) или по почте: vshgu-mo@ranepa.ru.