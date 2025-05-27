Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Знай наших»

Подмосковные предприниматели могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знай наших», который направлен на поддержку и продвижение быстроразвивающихся российских брендов.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при соорганизации ВЭБ.РФ в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Цель конкурса — выявить и поддержать субъекты МСП, которые демонстрируют устойчивый рост, высокий уровень локализации и потенциал для масштабирования.

Принять участие в конкурсе могут предприниматели со всей страны, разрабатывающие востребованные продукты, технологии и креативные решения.

Основные номинации: продукты питания; потребительские товары; высокие технологии; креатив (дизайн, мода, искусство); информационные технологии; специальные номинации («Бренды малых городов», «Культурный код», «Молодежные бренды» и др.).

Победители получат продвижение на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях; доступ к образовательным программам и консультациям с экспертами; поддержку участия в форумах, грантах, членство в бизнес-сообществах; участие в церемонии награждения на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Подать заявку и ознакомиться с условиями можно здесь до 1 июня.