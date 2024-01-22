Подмосковные предприниматели обсудят возможности развития бизнеса с коллегами из Белоруссии

Подмосковные предприниматели при поддержке Торгово-промышленной палаты региона проведут встречу с делегацией из Белоруссии, на которой обсудят возможности для развития бизнеса, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Встреча состоится на ВДНХ в национальном павильоне «Республика Беларусь», уточнили в ведомстве. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В белорусскую делегацию войдут в том числе производители одежды, кормовых добавок, микроудобрений и оборудования для лесного хозяйства, указали в Мининвесте Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о помощи бизнесу в Московской области.

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