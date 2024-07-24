Подмосковные предприниматели получили 211 земельных участков за 1 рубль

Двести одиннадцать земельных участков за один рубль выделили бизнесу в Подмосковье с начала действия соответствующей программы. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности, в рамках реализации программы землю в регионе получили 163 компании. Совокупная площадь предоставленных участков составляет более семисот гектаров.

Общий объем инвестиций в запуск проектов в рамках программы составил свыше 122 миллиардов рублей. В регионе появится более тринадцати тысяч новых рабочих мест.

Выбрать участок земли и подать заявку на его получение можно на Инвесткарте региона.