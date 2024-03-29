Подмосковные сельхозпроизводители могут подать заявку на получение гранта «Агротуризм»

В Подмосковье стартовал конкурсный отбор проектов развития сельского туризма на 2025 год. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на предоставление гранта «Агротуризм» в бюджете Московской области в этом году предусмотрено девятнадцать с половиной миллионов рублей, а уже в следующем — двадцать миллионов. Грант выделяется тем хозяйствам, проекты которых прошли конкурсный отбор.

«Денежные средства фермеры могут потратить на приобретение или реконструкцию развлекательной инфраструктуры, ее подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования или проведение работ по благоустройству территорий», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Отмечается, что производители могут ознакомиться подробной информацией о конкурсном отборе на сайте, а срок подачи заявки — до 22 апреля.