Подмосковные сельхозпроизводители могут подать заявку на получение субсидий

Сельхозтоваропроизводители Подмосковья могут подать заявку на получение субсидий в сфере АПК. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ведомство предоставляет три десятка субсидий как из областного, так и из федерального бюджета.

«Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», - отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

В числе предоставляемых субсидий — на поддержку производства картофеля, овощей открытого грунта, молока и развитие других направлений. Подробная информация об условиях предоставления мер поддержки представлена на этом сайте и в Центре компетенций Подмосковья по телефону: 8 (498) 602-29-19.