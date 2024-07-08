Подмосковные сельхозпроизводители могут получить субсидии на агрострахование

Подмосковные сельхозтоваропроизводители могут получить субсидии на агрострахование в размере 50%. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поддержка оказывается в рамках реализации госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья». Благодаря ей можно возместить часть затрат на уплату страховых премий по договору агрострахования в области животноводства.

Чтобы получить субсидию, нужно как минимум на год заключить договор в отношении всего имеющегося у организации поголовья сельхозживотных одного или нескольких видов. Также требуется, чтобы договор вступил в силу, а предприятие выплатило как минимум 50% начисленной страховой премии.

Кроме того, страховая компания должна входить в Национальный союз агростраховщиков. Полный перечень таких организаций представлен на сайте союза.