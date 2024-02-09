Подмосковные сельхозпроизводители приняли участие во Всероссийском форуме фермеров на ВДНХ
Фото: [Сергей Хакимов]
Представители фермерских хозяйств Подмосковья приняли участие в первом Всероссийском форуме фермеров, который прошел в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе форума состоялась встреча фермеров со всей страны с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Участники обсудили меры государственной поддержки, проблемы отрасли и перспективы развития.
Фермеров из Подмосковья волновали вопросы субсидирования, экспорта продукции, строительства жилья по найму для привлечения специалистов на село, возможности открытия гостиниц в рамках «Агротуризма».
«Сегодня с уверенностью могу сказать, что Московская область оказывает всестороннюю поддержку фермерским хозяйствам региона. Более того, все наши фермеры имеют равно доступные условия для получения порядка двадцати мер государственной поддержки наряду с крупными агропромышленными холдингами», - отметил зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов.