Подмосковных экспортеров, ставших лучшими в ЦФО, наградили в Смоленске

Торжественное награждение лучших экспортеров Центральной России в рамках конкурса «Экспортер года» прошло в Смоленске. На счету Московской области, ставшей лидером по экспортным результатам, сразу 15 призовых мест. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

«Подмосковье системно взаимодействует с экспортерами, поддерживает их и фактически «ведет» на иностранные рынки, что и позволяет достигать высоких показателей», - отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Так, на счету подмосковных экспортеров в этом году сразу шесть «золотых» наград, их получили: ООО «ТК «Мираторг», ООО «ПЛОДОИМПОРТ», компания «Интерлек». Также ООО «ТК Мираторг» победило в номинации «Новая география» (крупный бизнес), а ПАО «ТрансКонтейнер» стало первым в номинации «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес).

Напоминаем, что содействие экспортерам в нашем регионе оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД). Услуги по развитию экспорта он оказывает в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сервисы для предпринимателей стараются делать удобными в Подмосковье.