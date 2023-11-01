Подмосковный бизнес-омбудсмен помог подключить производство к электросетям

Предприниматель, занимающийся производством железобетонных изделий в Подмосковье, обратился к бизнес-омбудсмену так как не мог запустить технологический процесс из-за отсутствия подключения объекта к электросетям на протяжении года. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Так, для развития крупного производства по изготовлению бетона и прочих элементов благоустройства, компания построила новое промышленное помещение. Появилась и необходимость технологического присоединения объекта к электрическим сетям.

Для этого своевременно был заключен и оплачен договор с ПАО «Россети Московский регион». Шло время, но работы по подключению электричества не начинались. Неоднократные обращения фирмы в ресурсоснабжающую организацию результата не давали.

Сдвинуть дело с мертвой точки помогло обращение директора компании к Владимиру Головневу. Данная проблема была вынесена на заседании межведомственной рабочей группы по технологическому присоединению Министерства энергетики Московской области. Комиссией было принято решение ускорить работы и завершить их в полном объеме. На данный момент условия договора по осуществлению технологического подключения производственного здания к электрическим сетям исполнены.

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