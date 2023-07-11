Подмосковный бизнес-омбудсмен помог предпринимателю с корректировкой тарифов за ЖКУ
Фото: [Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей МО]
Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев помог предпринимателю из Балашихи с корректировкой тарифов за коммунальные услуги.
Предприниматель на протяжении многих лет арендует муниципальное здание под размещение детсада. В последние несколько лет ему начали приходить некорректные счета за отопление и ГВС,
Компания-поставщик ЖКУ не спешила исполнять требования предпринимателя о перерасчете, и тогда тот обратился за помощью к Головневу.
По поручению Головнева глава общественной приемной уполномоченного в муниципалитете Анатолий Шестаков провел совместный прием бизнесмена с прокурором города. По его итогам в адрес предприятия внесли представление. Сейчас проводится корректировка счетов, ситуация остается на контроле Головнева.