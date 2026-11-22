Лишить водительских прав суд может минимум на месяц и максимум на три года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

В ведомстве уточнили: решение о лишении специального права принимает судья, а срок наказания по ст. 3.8 КоАП РФ не может быть меньше месяца и больше трех лет. Такая мера предусмотрена за грубое или систематическое нарушение порядка пользования специальным правом.

Кроме того, прав можно лишиться за уклонение от другого административного наказания, назначенного за нарушение порядка пользования этим правом, а также за несоблюдение временного ограничения на пользование спецправом, установленного по законодательству об исполнительном производстве.

В МВД добавили: по главе 12 КоАП РФ за отдельные нарушения ПДД максимальный срок лишения прав составляет два года. Среди таких составов — использование без разрешения устройств для подачи спецсигналов (ч. 5 ст. 12.5), управление автомобилем в состоянии опьянения без признаков уголовного деяния (ч. 1 ст. 12.8), передача руля пьяному водителю (ч. 2 ст. 12.8), нарушение ПДД или правил эксплуатации машины, повлекшее средний вред здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24), отказ от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26).

Лишиться прав можно и за то, что водитель выпил алкоголь, употребил наркотики или психотропные вещества после ДТП с его участием либо после остановки машины полицией — до освидетельствования или до решения об освобождении от него (ч. 3 ст. 12.27).