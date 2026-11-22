Фотографии появились в ее личном блоге. Фото было сделано в Тель-Авиве на берегу Средиземного моря. На кадрах Захарова позирует в легком белом платье короткой длины, темных солнцезащитных очках.

Фото: [ соцсети ]

Летом актриса уже публиковала фотографии с отдыха в Греции, где была запечатлена в ярком купальнике. Поклонники отметили, что артистка выглядит отдохнувшей и уверенной.

Поддерживать форму, как признавалась сама Захарова, ей помогают утренняя зарядка и привычка вставать из-за стола с легким чувством голода. Актриса старается следить за питанием и не переедать.

Ранее блогер Ида Галич показала фигуру спустя год после рождения второго ребенка.