51-летняя звезда «Кадетства» Елена Захарова показала фото с пляжа в Израиле в коротком платье
Super: 51-летняя Елена Захарова в белом платье снялась на израильском пляже
Фото: [соцсети]
51-летняя звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова поделилась новыми снимками, сделанными на пляже в Израиле, передает Super.
Фотографии появились в ее личном блоге. Фото было сделано в Тель-Авиве на берегу Средиземного моря. На кадрах Захарова позирует в легком белом платье короткой длины, темных солнцезащитных очках.
Фото: [соцсети]
Летом актриса уже публиковала фотографии с отдыха в Греции, где была запечатлена в ярком купальнике. Поклонники отметили, что артистка выглядит отдохнувшей и уверенной.
Поддерживать форму, как признавалась сама Захарова, ей помогают утренняя зарядка и привычка вставать из-за стола с легким чувством голода. Актриса старается следить за питанием и не переедать.
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