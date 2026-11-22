Автобус столкнулся с двумя грузовиками на трассе в округе Солнечногорск (Мособласть), что привело к травмированию людей и последующей госпитализации. О ДТП сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Авария произошла около 06:40 на 52-м километре автодороги М-10 «Россия» в городском округе Солнечногорск. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков совершил попутное столкновение с автобусом, и тот от удара врезался в другой грузовик.

В салоне автобуса находились четыре человека. Двое пассажиров и водитель грузовика были госпитализированы. Характер их травм и состояние не уточняются.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.