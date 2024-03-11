Фермер и предприниматель из городского округа Лотошино Артем Климович стал финалистом специальной номинации «Выбор ВФМ» Национальной премии «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы рады видеть, как наши фермеры выходят на новый для себя уровень. Они активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию Подмосковья», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Так, ранее ведомство предоставило КФХ «ТехноВелес» земельный участок в безвозмездное пользование по программе «Подмосковные 10 га». КФХ Артема Климовича «ТехноВелес» с 2022 года занимается производством меда и выращиванием десертных ягод: малины, ежевики, черной смородины.

Примечательно, что уже в следующем году хозяйство собирается открыть ферму улиток, а также первым в области высадить до 1 га поля лаванды, что позволит увеличить медопродуктивность, а также изготавливать лавандовое масло.

Также КФХ планирует подать заявку на получение гранта «Агротуризм» с целью обустройства глэмпинга и организации экскурсий для детей и взрослых.