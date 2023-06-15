Подмосковный клуб стратегических инициатив провел заседание

Заседание областного клуба стратегических инициатив состоялось в регионе, передает Минэкономики и финансов Подмосковья. По словам главы ведомства Наталии Масленкиной, такие клубы создают с целью поиска лучших идей для развития государства.

Она отметила, что через клуб область подключается к форуму «Сильные идеи для нового времени». Его участники обсудили инициативы, поданные Подмосковье на форум. Всего от области отберут три проекта, которые презентуют в ходе очной части мероприятия.

В этом году на форум поступило свыше двадцати трех тысяч идей со всей страны, в том числе около шестисот проектов из Подмосковья.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте экономики региона.