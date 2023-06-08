Губернатор Подмосковья рассказал о росте экономики региона
Фото: [Константин Семенец]
За 5 месяцев текущего года экономика Московской области выросла на 12,3%. Важно такой темп дальше выдерживать, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
«За 5 месяцев этого года мы прибавили 12,3%, там еще идет выверка. Важно этот темп дальше выдерживать», - сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Воробьев отметил, что на предстоящем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге планируется заключить соглашения по фарме и перерабатывающим производствам, которые должны быть открыты в Московской области.