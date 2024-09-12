Подмосковный Мининвест проводит обучение для слушателей по запуску проектов ГЧП

Специалисты Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области проводят обучение для государственных гражданских слушателей правительства региона и представителей местных администраций по программе «Государственно-частное партнерство в управлении городским хозяйством: от идеи до заключения».

Обучающая программа повышения квалификации будет проходить в период с 11 сентября по 30 октября 2024 года. Продолжительность программы — 56 академических часов.

«Государственно-частное партнерство — важный инструмент социально-экономического развития нашего региона. На сегодняшний день в Подмосковье заключено 48 соглашений ГЧП на общую сумму почти 400 млрд рублей. Это соглашения в самых разных отраслях. Каждое соглашение — это огромный объем работы со стороны всех участников: инвестора, правительства, муниципалитетов и так далее», — отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В рамках обучения участников программы ждет 3 очных модуля и межмодульная работа с ведущими экспертами рынка ГЧП. Программа позволит изучить все этапы подготовки инвестиционного проекта с государственным участием — от идеи до запуска. Для этого все участники обучения будут поделены на проектные команды, каждая команда будет работать над собственным проектом.

А уже в конце октября концепции инвестиционных проектов региона, подготовленные в рамках образовательной программы, будут представлены в формате роуд-шоу представителям экспертного сообщества, финансирующих организаций и потенциальным инвесторам.