Подмосковный производитель чайной продукции расширил мощности

Предприятие «Универсальные пищевые технологии» в Серпухове запустило в работу новое фасовочное оборудование.

Инвестиции в расширение производства составили 75 миллионов рублей. Как отмечает заместитель председателя регионального правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, реализация проекта увеличит количество рабочих мест для жителей округа.

Компания «Универсальные пищевые технологии» занимается производством чайной продукции более 20 лет. После введения западных санкций компания оперативно перенастроила логистические цепочки – нашла новых партнеров по поставке необходимых компонентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.