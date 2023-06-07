Подмосковный производитель электрощитового оборудования получил земельный участок за рубль

Подмосковная компания по выпуску электрощитового оборудования стала участником региональной программы «Земля за 1 рубль». Об том сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Участок компания получила под расширение производства. На предприятии в рамках импортозамещения будут производить низковольтные комплексные устройства. Производственно-складской комплекс будет построен в Воскресенске.

Как отметила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, инвестиции в проект превысят семьдесят миллионов рублей. Запустить производство планируют в 2025 году. Это создаст около двадцати рабочих мест.

Отмечается, что низковольтные комплексные устройства востребованы оборонно-промышленными, нефтеперерабатывающими и газодобывающими предприятиями, а также компаниями строительной отрасли.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, в свою очередь, подчеркнула, что в настоящее время в регионе инвесторам уже предоставлено свыше ста участков по программе «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность развития импортозамещения.