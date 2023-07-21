Подмосковный производитель инвестирует более 315 миллионов рублей в расширение производства Люберцах

Производитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты (СИЗ) от опасных профессиональных рисков группа компаний «Энергоконтракт» планирует инвестировать более 315 миллионов рублей в расширение производства в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Ожидается, что наращивание производственных мощностей позволит компании создавать более комфортную и «дышащую» спецодежду, а также увеличить ее уровень защиты. А благодаря расширению производства увеличится емкость ткацкого цеха на 30%, вырастут мощности стегального цеха на 50%, а раскройного подразделения на 25%. Как отметил генеральный директор ГК «Энергоконтракт» Алексей Мельников, санкции и уход иностранных поставщиков вызвали значительный рост спроса на СИЗ.

«Поэтому мы поставили цель — не допустить сбоев в поставках, и для этого даже в нынешнее непростое время продолжаем наращивать мощности», — подчеркнул Мельников.

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