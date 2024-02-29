Подмосковный производитель медоборудования построит новый современный комплекс

Компания «ДИАКОН-ДС» планирует построить современный высокотехнологичный комплекс в городском округе Пущино для расширения производства медицинского оборудования для проведения исследований. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что общий объем инвестиций в строительство и запуск комплекса, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составит порядка шестисот миллионов рублей. При этом завершить строительство и запустить новое производство инвестор планирует в IV квартале 2026 года.

На сегодняшний день на действующих производственных площадках компании, расположенных в регионе, выпускается сто тридцать реагентов для определения более пятидесяти показателей в биологических жидкостях человека. По данным исследовательских агентств, порядка двадцати процентов от всех биохимических исследований, производимых в России, проводятся на реагентах «ДИАКОН-ДС».

На текущий момент у компании есть две производственные площадки на территории городского округа Пущино, но в связи с расширением линейки выпускаемой продукции и увеличением производственных мощностей, было принято решение построить новый современный комплекс. На участке площадью четыре гектара планируется возвести комплекс площадью три тысячи семьсот квадратных метров.