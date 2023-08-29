Подмосковный производитель медоборудования завершил этап «Диагностика и планирование» нацпроекта

На предприятии ООО «Орторент» из городского округа Подольск подводят промежуточные итоги реализации принципов нацпроекта «Производительность труда». Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что по итогам трех месяцев участия в проекте команда, сформированная из сотрудников предприятия, совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области (РЦК) провела картирование и выявила проблемные места процесса производства медицинского аппарата «Орторент ВЕЛО».

В рамках дальнейших этапов компания рассчитывает минимум на четверть сократить время протекания процесса, на 30% уменьшить незавершенное производство, при этом более чем на 20% увеличив выработку на рабочих местах.

Комплексное обучение прошли и сотрудники компании, вошедшие в состав рабочей группы. За три месяца они обучились основам бережливого производства, принципам стандартизированной работы, системе 5С и многому другому. Впереди у компании еще три месяца работы вместе со специалистами РЦК. Потом ее сотрудники будут тиражировать полученный опыт на другие участки предприятия самостоятельно.

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