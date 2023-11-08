Подмосковный производитель обоев готовится к выходу на рынки стран Ближнего Востока

Производитель виниловых обоев «Палитра» из подмосковной Балашихи ведет переговоры с представителями Ирака и Индии для поставки продукции в эти страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что всего за последние десять лет работы фабрика увеличила свою долю экспорта почти в два раза и поставляет свою продукцию более чем в двадцать стран мира. Компания «Палитра» регулярно подтверждает качество своей продукции, в том числе за пределами страны, а в этом году фабрика получила сертификат «Сделано в России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.