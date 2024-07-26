Подмосковный производитель оснастил свое производство новым оборудованием при поддержке региона

Компания «Европродукт» (бренд «Тамаки») оснастила свое производство новым оборудованием и расширила линейку выпускаемой продукции с привлечением средств льготного займа, предоставленного предприятию Фондом развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что получение льготного займа было одобрено подмосковным Фондом развития промышленности прошлым летом. На сегодняшний день его средства в размере 150 млн рублей полностью освоены, а новое технологическое оборудование, приобретенное компанией для оснащения ее производственной площадки в Лыткарино, закуплено, установлено и исправно работает. Общая сумма инвестиций в этот проект составила 416 млн рублей.

Кроме того, компания провела реконструкцию и строительство необходимых для модернизации производственных объектов. Заем был предоставлен компании сроком на пять лет под 2% годовых.