Подмосковный производитель расширяет производство в партнерстве с китайской стороной

Производитель печей и ленточных пил «Эс Ти Кроун» из Ленинского округа планирует расширить производство. При этом проект реализуется совместно с китайской компанией Simsen. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что для расширения производства компания арендовала площади размером четыре тысячи квадратных метров. Плановый объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка трехсот миллионов рублей. На предприятии планируется дополнительно создать около 15 рабочих мест.

Известно, что у компании есть собственное конструкторское бюро, что позволяет оперативно реагировать на изменения в производстве, анализировать рыночные тенденции, защищать интеллектуальную собственность и оптимизировать производственные процессы.

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