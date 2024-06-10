Подмосковный производитель сельхозтехники планирует провести реновацию производства

Производитель сельхозтехники инвестирует триста миллионов рублей в реновацию подмосковного предприятия. Цель проекта — нарастить выпуск широкой продуктовой линейки сельскохозяйственной техники. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Примечательно, что компания начала обновление производственных и складских площадей принадлежащего ей бывшего Голицынского автобусного завода в прошлом году. В первую очередь проект включает модернизацию действующего производственного цеха площадью 5 тысяч квадратных метров, где ранее был начат выпуск тракторов классической компоновки.

Кроме того, будет полностью реконструирован главный корпус завода площадью 3 тыс. кв. м. и благоустроено 13 тыс. кв. м. прилегающей территории. В соответствии с современными стандартами и требованиями предприятие будет оборудовано системами пожаротушения (включая строительство насосной станции для пожаротушения) и необходимой инфраструктурой для людей с инвалидностью.

Получить все необходимые разрешительные документы и в кратчайшие сроки начать работы по реконструкции этой части завода помог Центр содействия строительству Московской области. Разрешение на строительство выдано ведомством в мае 2024 года.