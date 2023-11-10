Подмосковный производитель сладостей подписал контракт на экспорт продукции в ОАЭ

Компания «Деловое партнерство» из городского округа Подольск подписала экспортный контракт с дистрибьютером из ОАЭ на сумму десять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что компания, работающая в Подмосковье, выпускает шоколадные изделия и сладости под торговыми марками Gloriss и Biennale. Предприятие производит кондитерские изделия, занимается обработкой и упаковкой орехов и сухофруктов, изготовлением шоколадных конфет и драже, мучных изделий, ореховых паст и работает как контрактное производство по выпуску ингредиентов и добавок для молочной продукции.

Компания вошла в число участников Международной выставки ISM Middle East 2023, которая объединила ведущие компании кондитерской отрасли со всего мира. Помимо «Делового партнерства» ее участниками стали еще четыре подмосковные компании из Королева, Коломенского, Домодедово и Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.