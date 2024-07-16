Подмосковный производитель увеличил в четыре раза производство сухих душей для военных
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Подмосковная компания «Пластик Он Лайн», которая занимается производством сухих душей для военных, в четыре раза увеличила объем выпускаемой продукции на своем предприятии в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Вместе с ростом производственных мощностей на предприятии значительно увеличилось и количество рабочих мест — с 20 до 150 человек. В ближайшее время планируется создать еще порядка 50 вакансий для региона. Общий объем инвестиций в запуск производственной площадки оценивается в 160 млн рублей.
«Изначально для производства сухих душей на нашем предприятии был создан небольшой отдел, который занимался разработкой и дальнейшим производством только сухих душей. Со временем он расширился, и на сегодняшний день мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья. В рамках действующего гособоронзаказа, свою продукцию мы поставляем в зону СВО», — рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.