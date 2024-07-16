Подмосковный производитель увеличил в четыре раза производство сухих душей для военных

«Изначально для производства сухих душей на нашем предприятии был создан небольшой отдел, который занимался разработкой и дальнейшим производством только сухих душей. Со временем он расширился, и на сегодняшний день мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья. В рамках действующего гособоронзаказа, свою продукцию мы поставляем в зону СВО», — рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.