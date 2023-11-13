Подмосковный Центр содействия строительству будет работать в новом формате

Центр содействия строительству Подмосковья будет работать в новом формате, сообщили в Главгосстройнадзоре региона. Трансформацию центра обсудили в ходе рабочего совещания, которое провел министр областного правительства по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

Как подчеркнул Гарибян, сейчас главной задачей ведомства и центра является повышение скорости предоставления услуг. По его словам, важно максимально сократить сроки принятия решения и сроки проведения процедур от идеи до начала строительства и постановки объекта на кадастровый учет.

«Наша главная цель сейчас — сотворить и воплотить в жизнь здравые идеи и проекты с учетом современных технологий и возможностей, - заявил Гарибян.

Он добавил, что основным аспектом работы в новом формате станет человекоцентричность.

С текущего месяца Главгосстройнадзор Подмосковья будет принимать решения о разработке и утверждении документации по планировке территорий, выдавать разрешения на строительство и на ввод нежилых объектов в эксплуатацию.