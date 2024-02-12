Подмосковным экспортерам напомнили о возможности включить свою продукцию в состав единого контейнера

Экспортеры Подмосковья могут подать заявку на региональном портале на включение своей продукции в состав единого контейнера для отправки за границу, напомнила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый сервис «Контейнер для МСП» позволит предпринимателям уменьшить логистические расходы на доставку небольших партий товара в ОАЭ, Саудовскую Аравию и КНР, подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Когда появляется новая мера поддержки для бизнеса или жителей, важно, чтобы способ обращения за ней был простым и удобным. Эту задачу решает региональный портал.<…> Именно поэтому новый сервис «Контейнер для МСП» уже заработал на портале», — указала глава областного Мингосуправления.

Воспользоваться данной мерой поддержки могут зарегистрированные в качестве ИП или юрлица бизнесмены. Для этого нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Расчет стоимости доставки груза поступит в личный кабинет заявителя в течение семнадцати рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.