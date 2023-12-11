Подмосковным экспортерам помогут отправлять грузы покупателям

Развитие внешней торговли стало одной из тем совещания губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. О работе в этом направлении рассказала зампред Правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в 2022 году объем экспорта из Подмосковья достиг 13,6 млрд. долларов. Для сравнения, в 2021 он составлял только 11 млрд. По итогам этого года ожидается 15 млрд. долларов. Среди важнейших партнеров сейчас - страны ближнего зарубежья. Кроме того, в этом году на пятом месте по объемам торговли оказались ОАЭ. За прошлый год товарооборот Подмосковья с ОАЭ вырос в семь раз.

Также Екатерина Зиновьева напомнила, что в Подмосковье работает Центр поддержки экспорта. Кстати, он лучший в стране по оценке федерального Минэкономразвития и Российского экспортного центра.

Кроме того, для содействия экспортерам в этом году в регионе запустили два электронных сервиса. Один из них – «5 шагов для экспорта» - был представлен на ПМЭФ. Сервис предназначен для начинающих экспортеров и помогает им пройти все стадии от выбора страны для торговли до заключения контракта и отправки первого контейнера. Сейчас уже получено 232 заявки на такое сопровождение, к концу года ожидается около 300.

И недавно, 15 ноября начал работу еще один сервис, «Контейнер для малого бизнеса». Это комплектование сборных грузов для предпринимателей, которым сложно самостоятельно занять целый контейнер или несколько вагонов. Первая партия уже отправлена в ОАЭ, следующую планируют отправить в Китай.