Подольский кабельный завод возводят новое производственное здание в подмосковном Подольске

Известно, что сейчас стройготовность объекта превысила уже 65 процентов. Строители продолжают работы по устройству кровли и полов, а также монтаж инженерных сетей. Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью более 29 тыс. квадратных метров оборудуют участок гальванического лужения, экструзионные линии для ошлангования и смеситель силикона. А также линию по наложению силиконовой изоляции и станки для упаковки в термоусадочную пленку.

Завершение строительства намечено на четвертый квартал этого года. С вводом здания в эксплуатацию для жителей села Сынково появится порядка триста пятидесяти новых рабочих мест.